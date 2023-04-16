"РБК Спорт": родные Костомарова назвали "пасхальным чудом" его быстрое восстановление

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Находящийся в реанимации фигурист Роман Костомаров идёт на поправку так быстро, что его близкие назвали это "пасхальным чудом". Об этом пишет "РБК Спорт".

Стало известно, что вместе с перенёсшим несколько операций по ампутации Костомаровым на Пасху в больнице находятся его родные и друзья.

Врачи отмечают, что состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду вполне это позволяет.

"Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо", — говорится в материале.

Ранее стало известно, что к Костомарову в реанимацию в первый раз с момента госпитализации пустили его детей. До этого туда позволено было входить лишь жене спортсмена, Оксане Домниной.

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