Учёные Петербурга предложили укол вместо операций при опухолях

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Финалисты конкурса стартапов Санкт-Петербургского университета создали новую технологию, которая может сократить негативные последствия операций при лечении опухолевых заболеваний с использованием принципов генной терапии. Метод, известный под названием GenomeX, основан на разработке невирусной системы доставки нуклеиновых кислот с использованием пептидных носителей. Такой подход предлагает более безопасную альтернативу хирургическому удалению миомы матки. Об этом информирует RG. RU.

Как рассказал капитан команды Александр Байчиков, новая технология позволяет пациентам получать "просто укол" вместо хирургического удаления миомы матки.

"Человек приходит в клинику, которая уже сейчас занимается лечением миомы матки. Вместо хирургического удаления делает укол в область матки, в идеале — внутривенно. И всё", — пояснил он.

Технология пептидных носителей может быть также применена для лечения опухолей других органов и тканей.

Стартап-команда проводит исследования ex vivo на образцах ткани, приближённых к естественным материалам. Следующими целями молодых учёных являются совершенствование технологии и выход на российский рынок.

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Как лечить миому матки? Можно ли обойтись без операции?