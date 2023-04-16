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Учёные Петербурга предложили укол вместо операций при опухолях

1:22
Здоровье

Финалисты конкурса стартапов Санкт-Петербургского университета создали новую технологию, которая может сократить негативные последствия операций при лечении опухолевых заболеваний с использованием принципов генной терапии. Метод, известный под названием GenomeX, основан на разработке невирусной системы доставки нуклеиновых кислот с использованием пептидных носителей. Такой подход предлагает более безопасную альтернативу хирургическому удалению миомы матки. Об этом информирует RG. RU.

Учёные Петербурга предложили укол вместо операций при опухолях

Как рассказал капитан команды Александр Байчиков, новая технология позволяет пациентам получать "просто укол" вместо хирургического удаления миомы матки.

"Человек приходит в клинику, которая уже сейчас занимается лечением миомы матки. Вместо хирургического удаления делает укол в область матки, в идеале — внутривенно. И всё", — пояснил он.

Технология пептидных носителей может быть также применена для лечения опухолей других органов и тканей.

Стартап-команда проводит исследования ex vivo на образцах ткани, приближённых к естественным материалам. Следующими целями молодых учёных являются совершенствование технологии и выход на российский рынок.

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Как лечить миому матки? Можно ли обойтись без операции?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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