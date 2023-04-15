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Проснувшиеся в России клещи оказались переносчиками азиатского вируса Хасеки

1:17
Здоровье

Клещи проснулись почти во всех регионах России. Причём некоторые из паразитов оказались переносчиками вируса Хасеки, который только однажды регистрировался в стране. Первый случай заражения уже был зафиксирован в Приморском крае, сообщает РЕН ТВ.

Проснувшиеся в России клещи оказались переносчиками азиатского вируса Хасеки

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, для выявления вируса необходимо проводить диагностические тесты. Только так можно понять, какая именно инфекция поразила человека.

Первые симптомы вируса Хасеки напоминают ОРВИ: повышается температура и болит горло. Заболевание ещё не изучено полностью, поэтому на данный момент нельзя предсказать возможные последствия инфицирования.

От опасных насекомых защищает плотная одежда с манжетами и высоким воротником. Если клещу всё же удалось присосаться к коже, то необходимо обратиться в больницу. В случае невозможности получения медицинской помощи паразита нужно снимать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок.

Следует захватить клеща пинцетом, повернуть тело насекомого вокруг оси и медленно вытянуть его. Место укуса необходимо обработать спиртосодержащими средствами или йодом.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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