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Врач предупредила, что грейпфрут опасно сочетать с лекарствами для снижения уровня холестерина в крови

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Здоровье

Диетолог Елена Соломатина заявила, что некоторые препараты нельзя употреблять вместе с грейпфрутом. Как объяснила специалист, этот фрукт ограничивает выработку ферментов, которые должны расщеплять компоненты лекарств.

Врач предупредила, что грейпфрут опасно сочетать с лекарствами для снижения уровня холестерина в крови

Как сообщает Москва 24, нельзя регулярно есть грейпфрут, если человек принимает статины, лекарства, действие которых направлено на снижение уровня холестерина в крови. Употребление этого продукта особенно опасно, когда люди страдают из-за заболевания, связанного с неврологией, почечной или печёночной недостаточностью, предупредила эксперт.

"Может быть повышение ферментов печени, усиление почечной недостаточности, увеличение частоты появления головокружений, спутанность сознания", — объяснила Соломатина.

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Грейпфрут. Польза и вред.
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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