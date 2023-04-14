Врач предупредила, что грейпфрут опасно сочетать с лекарствами для снижения уровня холестерина в крови

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина заявила, что некоторые препараты нельзя употреблять вместе с грейпфрутом. Как объяснила специалист, этот фрукт ограничивает выработку ферментов, которые должны расщеплять компоненты лекарств.

Как сообщает Москва 24, нельзя регулярно есть грейпфрут, если человек принимает статины, лекарства, действие которых направлено на снижение уровня холестерина в крови. Употребление этого продукта особенно опасно, когда люди страдают из-за заболевания, связанного с неврологией, почечной или печёночной недостаточностью, предупредила эксперт.

"Может быть повышение ферментов печени, усиление почечной недостаточности, увеличение частоты появления головокружений, спутанность сознания", — объяснила Соломатина.

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Грейпфрут. Польза и вред.