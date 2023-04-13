Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению: Наши действия будут мощными
Рабица спасла БТР-82А ВС России от бомбы, сброшенной дроном "Баба Яга"
Генерал Гурулёв назвал два условия для начала масштабного наступления ВС РФ на Украине
Агроэколог Гладилин напомнил жителям Подмосковья о проблеме весеннего пала травы
Лайма Вайкуле: у певицы Аллы Пугачёвой нет денег, чтобы финансировать ВСУ
Волочкова против выступлений балерин-трансгендеров на сцене: "Это уже не балет"
Suicide Squad: Kill The Justice League выйдет в феврале 2024 года
Польша обвинила спецслужбы РФ в хакерском сборе данных из ведомств ЕС
Поклонники Ольги Бузовой переживают из-за резкой потери веса знаменитости: опасаются анорексии

Нутрициолог: "Белки должны составлять 10-35% от общего количества калорий"

1:38
Здоровье

Расчет БЖУ (белков, жиров, углеводов) является важным компонентом правильного питания. Он позволяет определить оптимальное количество каждого из макронутриентов, необходимых для достижения конкретной цели — похудения, набора мышечной массы, улучшения общего здоровья и т. д. Как рассчитать БЖУ — рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Нутрициолог: "Белки должны составлять 10-35% от общего количества калорий"
  • Определите свою базовую метаболическую скорость (БМС), т. е. количество калорий, необходимое для поддержания основных жизненных функций организма в покое. Это можно сделать с помощью онлайн-калькуляторов, учитывая возраст, рост, вес и уровень физической активности.

Количество БЖУ зависит от поставленной цели и уровня физической активности. Обычно рекомендуется, чтобы в дневном рационе:

  • белки составляли 10-35%,
  • жиры — 20-35%,
  • углеводы — 45-65%.

Рассчитайте количество калорий при дневной норме и поделите их на количество белков, жиров и углеводов. Так вы сможете определить количество граммов каждого макронутриента.

Разбейте количество потребляемых белков, жиров и углеводов на несколько приёмов пищи в течение дня, чтобы обеспечить непрерывное поступление питательных веществ в организм.

Расчёт БЖУ может помочь вам более точно контролировать количество потребляемых калорий и макронутриентов, а также избежать недостатка или избытка какого-либо макронутриента, что может негативно сказаться на здоровье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

БЫСТРАЯ ДИЕТА и для кого ОНА ЭФФЕКТИВНА???
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
NDP: военному блоку НАТО грозит исчезновение из-за учений США на полигоне в Польше
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
В Патриаршем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа
Русский спецназ уничтожил позиции ВСУ под Угледаром "сапогом"
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Они разделят Украину: прогноз карпатского мольфара Нечая
Картаполов заявил о "вое пропиндосской шушеры" после закона о повестках
Россия лишила Европу самого необходимого
Россия лишила Европу самого необходимого
Последние материалы
Нутрициолог: "Белки должны составлять 10-35% от общего количества калорий"
Зеленский рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению: Наши действия будут мощными
Врач: "При гастрите нужно ограничить свежие овощи в рационе"
Рабица спасла БТР-82А ВС России от бомбы, сброшенной дроном "Баба Яга"
Генерал Гурулёв назвал два условия для начала масштабного наступления ВС РФ на Украине
Агроэколог Гладилин напомнил жителям Подмосковья о проблеме весеннего пала травы
Лайма Вайкуле: у певицы Аллы Пугачёвой нет денег, чтобы финансировать ВСУ
Волочкова против выступлений балерин-трансгендеров на сцене: "Это уже не балет"
Suicide Squad: Kill The Justice League выйдет в феврале 2024 года
Польша обвинила спецслужбы РФ в хакерском сборе данных из ведомств ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников