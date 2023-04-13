Нутрициолог: "Белки должны составлять 10-35% от общего количества калорий"

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Расчет БЖУ (белков, жиров, углеводов) является важным компонентом правильного питания. Он позволяет определить оптимальное количество каждого из макронутриентов, необходимых для достижения конкретной цели — похудения, набора мышечной массы, улучшения общего здоровья и т. д. Как рассчитать БЖУ — рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Определите свою базовую метаболическую скорость (БМС), т. е. количество калорий, необходимое для поддержания основных жизненных функций организма в покое. Это можно сделать с помощью онлайн-калькуляторов, учитывая возраст, рост, вес и уровень физической активности.

Количество БЖУ зависит от поставленной цели и уровня физической активности. Обычно рекомендуется, чтобы в дневном рационе:

белки составляли 10-35%,

жиры — 20-35%,

углеводы — 45-65%.

Рассчитайте количество калорий при дневной норме и поделите их на количество белков, жиров и углеводов. Так вы сможете определить количество граммов каждого макронутриента.

Разбейте количество потребляемых белков, жиров и углеводов на несколько приёмов пищи в течение дня, чтобы обеспечить непрерывное поступление питательных веществ в организм.

Расчёт БЖУ может помочь вам более точно контролировать количество потребляемых калорий и макронутриентов, а также избежать недостатка или избытка какого-либо макронутриента, что может негативно сказаться на здоровье.

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