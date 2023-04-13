Расчет БЖУ (белков, жиров, углеводов) является важным компонентом правильного питания. Он позволяет определить оптимальное количество каждого из макронутриентов, необходимых для достижения конкретной цели — похудения, набора мышечной массы, улучшения общего здоровья и т. д. Как рассчитать БЖУ — рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Ольга Деккер.
Количество БЖУ зависит от поставленной цели и уровня физической активности. Обычно рекомендуется, чтобы в дневном рационе:
Рассчитайте количество калорий при дневной норме и поделите их на количество белков, жиров и углеводов. Так вы сможете определить количество граммов каждого макронутриента.
Разбейте количество потребляемых белков, жиров и углеводов на несколько приёмов пищи в течение дня, чтобы обеспечить непрерывное поступление питательных веществ в организм.
Расчёт БЖУ может помочь вам более точно контролировать количество потребляемых калорий и макронутриентов, а также избежать недостатка или избытка какого-либо макронутриента, что может негативно сказаться на здоровье.
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