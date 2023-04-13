На собрании Совета Федерации главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина выразила свою точку зрения относительно введения понятия "репродуктивное здоровье женщин" в законодательство РФ. Она также отметила, что в России необходимо установить нормы, регулирующие возраст для деторождения.
"В России тоже необходимо законодательно отрегулировать репродуктивный возраст", — выступила с инициативой Долгушина.
Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает возрастной порог для деторождения — до 49 лет. Долгушина также указала, что вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) не рекомендуются для женщин этого возраста, однако многие пары в возрасте 40 лет и старше всё равно обращаются к таким процедурам.
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