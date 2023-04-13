Минздрав РФ предложил ограничить репродуктивный возраст российских женщин на законодательном уровне

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На собрании Совета Федерации главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина выразила свою точку зрения относительно введения понятия "репродуктивное здоровье женщин" в законодательство РФ. Она также отметила, что в России необходимо установить нормы, регулирующие возраст для деторождения.

"В России тоже необходимо законодательно отрегулировать репродуктивный возраст", — выступила с инициативой Долгушина.

Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает возрастной порог для деторождения — до 49 лет. Долгушина также указала, что вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) не рекомендуются для женщин этого возраста, однако многие пары в возрасте 40 лет и старше всё равно обращаются к таким процедурам.

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