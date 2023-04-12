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Доктор Мясников высмеял сомнительные рекомендации по вакцинации от некоторых "экспертов"

1:17
Здоровье

Телеведущий и популярный врач Александр Мясников подверг критике рекомендации отдельных "специалистов" по поводу вакцинации.

Доктор Мясников высмеял сомнительные рекомендации по вакцинации от некоторых "экспертов"

Мясников отметил, что некоторые советы "экспертов" его изрядно удивили и насмешили. Это касается рекомендаций типа "не употреблять спиртные напитки, не заниматься сексом, не курить, ограничить двигательную активность и т. д. за три дня до прививки".

Врач считает, что эти нелепые советы будут активно использовать противники вакцинации, так что давая такие рекомендации, их авторы добьются прямо противоположного эффекта, нежели тот, на который они рассчитывают.

Телеведущий вспомнил старый анекдот советских времён, который, по его мнению, прекрасно иллюстрирует подобные советы.

"Партсобрание, Председатель спрашивает кандидата в Партию: — Иванов, если Партия прикажет- курить бросишь? -брошу! -а пить? -и пить брошу! -ну а скажет Партия: с бабами прекрати, прекратишь?! -с бабами…… Ну прикажет- прекращу! -а жизнь за Партию отдашь?! ⁃ конечно!!!! Кому такая жизнь нужна?!!!!!" — сказал Мясников, которого цитирует Общественная Служба Новостей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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