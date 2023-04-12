Доктор Мясников высмеял сомнительные рекомендации по вакцинации от некоторых "экспертов"

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеведущий и популярный врач Александр Мясников подверг критике рекомендации отдельных "специалистов" по поводу вакцинации.

Мясников отметил, что некоторые советы "экспертов" его изрядно удивили и насмешили. Это касается рекомендаций типа "не употреблять спиртные напитки, не заниматься сексом, не курить, ограничить двигательную активность и т. д. за три дня до прививки".

Врач считает, что эти нелепые советы будут активно использовать противники вакцинации, так что давая такие рекомендации, их авторы добьются прямо противоположного эффекта, нежели тот, на который они рассчитывают.

Телеведущий вспомнил старый анекдот советских времён, который, по его мнению, прекрасно иллюстрирует подобные советы.

"Партсобрание, Председатель спрашивает кандидата в Партию: — Иванов, если Партия прикажет- курить бросишь? -брошу! -а пить? -и пить брошу! -ну а скажет Партия: с бабами прекрати, прекратишь?! -с бабами…… Ну прикажет- прекращу! -а жизнь за Партию отдашь?! ⁃ конечно!!!! Кому такая жизнь нужна?!!!!!" — сказал Мясников, которого цитирует Общественная Служба Новостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вирусолог дал прогноз по дальнейшему течению ковида в России