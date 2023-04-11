Нутрициолог: "Одна из причин запора — нехватка клетчатки"

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно статистике, около 50% россиян страдают от запоров. Одна из самых распространенных причин — недостаточное потребление клетчатки и жидкости. Также это может быть побочный эффект некоторых болезней или медикаментов. Что делать, чтобы справиться с запором? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга "Атлас" Лиза Гильман.

Увеличьте потребление клетчатки

Клетчатка помогает продвижению пищи через пищеварительную систему, добавляя объём и смягчая стул. Рекомендуемая норма — 30 г клетчатки в день. Увеличивать количество клетчатки лучше постепенно и не забывать пить достаточно жидкости. Продукты с высоким содержанием клетчатки включают фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена и цельнозерновые крупы.

Регулярно двигайтесь

Физическая активность помогает пищеварительной системе и способствует более регулярному стулу. Постарайтесь найти такую форму активности, с которой вы можете справиться и которая вам нравится! Избегайте длительных периодов сидения, старайтесь не сидеть без перерыва больше 60 минут.

Пейте достаточно жидкости

Старайтесь выпивать не менее 2 литров или 8 стаканов жидкости в день. Можно пить не только воду.

Правильное положение на туалете

Положение, в котором вы сидите на унитазе, может повлиять на скорость и лёгкость прохождения стула. Колени должны быть выше бедер. Для этого поставьте небольшую табуретку под ноги, сидя на унитазе.

Слабительные средства

Слабительные средства могут размягчить стул и облегчить его прохождение. Некоторые фрукты и сухофрукты содержат сорбит, который имеет слабительное свойство. Его можно найти в черносливе, абрикосах.

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