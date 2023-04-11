Терапевт Асанов: из-за "ковида" теперь даже безобидная аллергия может стать опасной

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы людей страдают от разных видов аллергии, включая и сезонную. Однако теперь к ним нельзя относиться легкомысленно.

Долгая и тяжёлая коронавирусная пандемия, в результате которой почти всё человечество переболело COVID-19, а порой и по нескольку раз, сильно ослабила общий иммунитет людей. И в этих условиях даже пустяковая аллергия способна спровоцировать тяжёлые последствия. У жителей центральной части страны уже в самое ближайшее время могут появиться опасные симптомы, как рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

"Летом причиной аллергии может стать пыльца злаковых и сорных трав, — рассказал эксперт Общественной Службе Новостей. — У кого-то развивается аллергия на солнце. Но в этом году всё не просто. Напоминаю, что со времён коронавирусного 2020-го года мы живём в состоянии стресса. Это ослабило иммунитет людей".

По этой причине прежде считавшаяся безобидной аллергия представляет опасность для человека. В некоторых случаях из-за аллергического приступа могут появиться повреждения сердца, лёгких, почек, у кого-то развиться приступ бронхиальной астмой. У многих людей, по мнению Асанова, аллергия возникает из-за стресса, и она может спровоцировать аутоиммунные заболевания. Вот почему так важно следить за собой, контролировать стрессовые факторы, больше гулять и наладить режим сна.

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Истинная и ложная аллергия. В чем разница и насколько опасно?