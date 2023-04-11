Врач Шишонин забеспокоился о кровотоке в мозгу Романа Костомарова

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин сообщил, что фигуристу Роману Костомарову следует заняться гимнастикой шеи. Это улучшит снабжение мозга кислородом и кровью.

"Стресс всегда будет вызывать напряжение в мышцах шеи. Если у человека шея пережата, то кровоток, питающий головной мозг, будет недостаточным, а это повлияет на всё остальное в восстановлении", — сказал врач в беседе с aif.ru.

Шишонин также призвал Костомарова улучшать свою общую физическую форму, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в нормальном состоянии.

Реабилитолог отметил хорошие перспективы спортсмена. Шишонин уверен, что Костомаров найдёт, как применить себя в новой для него ситуации.

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