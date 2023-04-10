Нутрициолог о диете при сахарном диабете: "Овощи можно есть без ограничений"

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При наличии сахарного диабета очень важно следить за своим питанием. Нутрициолог Ольга Деккер рассказала читателям Pravda.Ru, что нужно знать о диете при сахарном диабете.

Контролируйте углеводы. Углеводы превращаются в сахар в организме. Необходимо ограничить количество сладких и мучных продуктов, а также продуктов, содержащих высокое количество углеводов.

Увеличьте потребление белков и овощей. Белки и овощи являются важными источниками питательных веществ, которые не повышают уровень сахара в крови. Овощи можно есть в неограниченном количестве, но необходимо ограничить количество белка до 1 г на килограмм веса в день.

Выбирайте продукты с низким гликемическим индексом. Гликемический индекс — это показатель, который отражает, насколько быстро углеводы из продуктов влияют на уровень сахара в крови. Продукты с низким гликемическим индексом помогают уменьшить колебания уровня сахара в крови и уменьшить риск осложнений.

Обратите внимание на размер порций. Контроль размера порций очень важен при сахарном диабете. Оптимальными порциями являются 1-2 стакана овощей, половина стакана риса или других зерновых, 85 г мяса или рыбы.

Помните, что диета является важной частью лечения сахарного диабета, но не является единственной мерой по контролю уровня сахара в крови.

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