Хирурги во Владивостоке удалили пациентке гигантскую опухоль

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирурги клиники Дальневосточного федерального университета произвели успешную операцию, спасая жизнь молодой пациентки по имени София. Они избавили ее от гигантской опухоли, которая значительно ухудшала ее качество жизни, затрудняя дыхание, питание и разговор, сообщает vostokmedia.com.

Начавшись с небольшой опухоли в нижней челюсти, она выросла до размеров, сопоставимых с головой младенца, и сжимала важные сосуды и ткани. После безуспешного опыта в других клиниках, София была доставлена в медицинский центр ДВФУ, где команда врачей, состоящая из специалистов разных направлений, провела сложную операцию, длившуюся более семи часов.

Врачи успешно избавили Софию от опухоли, восстановили ее дыхание и установили зонд для питания. Благодаря комбинации высоких технологий и профессионализма врачей, девушка была спасена и полностью излечена от страшной болезни.

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