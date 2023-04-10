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Диетолог порекомендовал употреблять весной черемшу, редис и ревень

0:55
Здоровье

Диетолог Алексей Кабанов заявил, что весной самыми полезными продуктами являются черемша, редис и ревень.

Диетолог порекомендовал употреблять весной черемшу, редис и ревень

"Черемша богата витамином С, содержит эфирные масла, имеющие антибактериальное свойство, витамины группы В и каротиноиды", — сказал специалист.

По его данным, этот продукт улучшает аппетит. Также эксперт сообщил, что в редисе тоже есть витамины группы В и каротиноиды, а ещё кальций, железо и магний. Употребление овоща уменьшает вероятность развития онкологии, добавил диетолог. Рекомендуется есть редис два-три раза в неделю.

Как сообщает Газета.Ru, собеседник издания посоветовал включить в рацион ревень. Он является источником клетчатки, антиоксидантов, витамина К, который помогает усваивать кальций.

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Черемша. Полезные свойства и противопоказания.
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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