Дерматолог рассказал, что мытье волос хозяйственным мылом не защитит от выпадения

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует устойчивый миф о том, что мытьё волос доступным по стоимости хозяйственным мылом препятствует их выпадению. Его опровергла врач-дерматолог.

Не стоит надеяться, что регулярное мытьё волос хозяйственным мылом поможет предотвратить их выпадение. Таким образом это не работает, поскольку причину выпадения волос нужно искать внутри организма, и часто она не зависит от того, чем вы их моете.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала изданию "Кубанские новости", что в хозяйственном мыле содержится большое количество щелочи, из-за которой волосы быстрее станут жирными. Также там имеется натрий, являющийся очень едким компонентом, способным вместе с щелочью разрушать структуру волос.

А если у человека чувствительная кожа, то использование хозяйственного мыла вызовет её раздражение и шелушение. Когда кроме хозяйственного мыла мыть волосы нечем, после этой процедуры лучше использовать слабый раствор уксуса для нейтрализации щелочи.

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Выпадают волосы: ЧТО ДЕЛАТЬ???