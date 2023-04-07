Педиатр Комарова рассказала про вред обычной зелёнки — повреждает кожу

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имеющуюся во многих домах россиян зелёнку лучше не использовать. И особенно ею не стоит лечить маленьких детей, как посоветовал врач-педиатр.

Многие поколения россиян хранят дома зелёнку, так как считают её одним из наиболее проверенных средств дезинфекции. Однако этот спиртовой раствор содержит агрессивную основу, которая может нанести вред не только повреждённым, но и здоровым клеткам. Врач-педиатр Ольга Комарова отмечает, что доказательная медицина не подтверждает эффективности зелёнки.

"Врач не видит под слоем зелеёнки, как ведут себя высыпания, это затрудняет постановку диагноза, — рассказала она изданию "Спорт-Экспресс". — Кроме того, при ветряной оспе зелёнка не оказывает положительного эффекта на процесс заживления, а содержащийся в ней спирт раздражает поверхность ран. Появление воспаления или присоединение вторичной инфекции тоже становится сложнее отследить".

Она подчёркивает, что в педиатрии зелёнку всё еще применяют для смазывания пуповины новорожденного и для обработки кожи при ветряной оспе. Последние сведения, включая и российские клинические рекомендации по омфалиту новорожденных, показывают, что пуповина должна содержаться в чистоте и сухости, а использование местных антисептиков не уменьшает частоту инфекций.

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