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Эксперт рассказал про ошибки на работе, которые приводят к выгоранию

2:07
Здоровье

Выгорание начинается не в тот момент, когда ощущается общий упадок сил и не хочется ничего делать. Если должностные обязанности становятся в тягость и кажутся неподъёмным грузом, то это уже следствие, а причину нужно искать раньше. Чаще всего она кроется в неправильно распределённой рабочей нагрузке, считает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Эксперт рассказал про ошибки на работе, которые приводят к выгоранию

"Как правило, этот процесс начинается незаметно в тот момент, когда человек находится на пике своих возможностей и при этом берёт на себя всё новые и новые обязанности. Коллеги и руководство, видя, что он справляется с возложенными на него проектами, добавляют ему новых задач. Он берётся и за них, стремясь не подвести команду. Такая ситуация является предвестником профессионального выгорания", — рассказал эксперт читателям Pravda.Ru.

Если представить свою ресурсность в виде волны, то начало выгорания придётся на тот момент, когда человек находится на гребне. Однако запас энергии не бесконечен, а значит, за подъёмом в любом случае последует спад. В этой ситуации выполнять весь тот объём работ, что специалист взвалил на свои плечи, будучи на пике, постепенно будет становиться всё сложнее и сложнее. Психоэмоциональное состояние будет ухудшаться постепенно, и свидетельством достижения "дна" как раз и будет общий упадок сил и апатия.

Восприятие своей ресурсности в виде волны приводит нас к пониманию, что ею можно управлять. Здесь работает принцип: чем выше специалист поднимается, тем ниже он потом упадёт, то есть чем сильнее он нагружает себя в момент пика энергии, тем сильнее будет его выгорание на спаде.

"Таким образом, эффективнее распределять нагрузку так, чтобы волны не были слишком высокими — не трудиться на пределе своих возможностей, но стараться выполнять тот объём работ, который изначально был оговорён с работодателем, точно и в срок", — отметил эксперт.

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Лучшая защита от выгорания. Что делать, как восстановиться?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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