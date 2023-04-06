Генетик: не страшно, если гены из ГМО встроятся в ДНК человека

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бояться того, что фрагменты ДНК из пищи, содержащей ГМО, могут встроиться в геном человека, не стоит. Об этом заявил генетик Константин Крутовский, пишет Газета.Ru.

По словам учёного, встроиться в человеческий геном может и фрагмент неизменённого организма. Нет разницы, произошла ли генетическая модификация вследствие употребления ГМО или обычных продуктов. Можно, например, съесть помидор с генами рыбы, но люди едят и рыбу, и помидор отдельно, объяснил он.

Единственная опасность ГМО-продуктов заключается в том, что возможно возникновение аллергической реакции на белки или другие продукты, которые появились благодаря встроенной или изменённой ДНК, заключил собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГМО: вред или польза