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Онколог назвал главные причины, по которым спорт защищает человека от рака

1:50
Здоровье

Существует мнение о том, что спорт является надёжной профилактикой рака. Врач-онколог рассказал, на чём оно основано.

Онколог назвал главные причины, по которым спорт защищает человека от рака

Нельзя сказать, что спорт сам по себе даёт стопроцентную гарантию от развития опухолей, поскольку их причины бывают разнообразными — от воздействия факторов внешней среды до генетики, которую мы не в силах изменить. Но у регулярных физических нагрузок всё-таки есть сразу несколько путей, по которым они снижают риск развития рака. К примеру, спорт сокращает уровень биологически активных веществ вроде ряда опасных гормонов и ферментов, способных привести к развитию опухолей, как рассказал врач онколог Андрей Исаев-Апостолов.

"Спорт вместе с диетой и здоровым образом жизни в целом — лучший способ профилактики лишнего веса, — поведал эксперт в интервью изданию "Спорт-Экспресс". — Как известно, с ожирением связана повышенная вероятность развития более 13 видов рака. Поддержание нормальной массы тела улучшает метаболизм и обмен веществ, что стимулирует защитные противоопухолевые системы организма. Физические упражнения благотворно влияют на работу иммунной системы, призванной защищать нас не только от внешних угроз вроде бактерий и вирусов, но и от внутренних "поломок", приводящих к развитию рака".

Также он отметил, что если люди ведут активный образ жизни, занимаются спортом и следят за здоровьем, то они реже подвержены вредным привычкам вроде курения и злоупотребления спиртными напитками, которые в значительной степени провоцируют некоторые опасные виды рака. Спортивные люди чаще проходят обследования у врачей.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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