Онколог назвал главные причины, по которым спорт защищает человека от рака

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение о том, что спорт является надёжной профилактикой рака. Врач-онколог рассказал, на чём оно основано.

Нельзя сказать, что спорт сам по себе даёт стопроцентную гарантию от развития опухолей, поскольку их причины бывают разнообразными — от воздействия факторов внешней среды до генетики, которую мы не в силах изменить. Но у регулярных физических нагрузок всё-таки есть сразу несколько путей, по которым они снижают риск развития рака. К примеру, спорт сокращает уровень биологически активных веществ вроде ряда опасных гормонов и ферментов, способных привести к развитию опухолей, как рассказал врач онколог Андрей Исаев-Апостолов.

"Спорт вместе с диетой и здоровым образом жизни в целом — лучший способ профилактики лишнего веса, — поведал эксперт в интервью изданию "Спорт-Экспресс". — Как известно, с ожирением связана повышенная вероятность развития более 13 видов рака. Поддержание нормальной массы тела улучшает метаболизм и обмен веществ, что стимулирует защитные противоопухолевые системы организма. Физические упражнения благотворно влияют на работу иммунной системы, призванной защищать нас не только от внешних угроз вроде бактерий и вирусов, но и от внутренних "поломок", приводящих к развитию рака".

Также он отметил, что если люди ведут активный образ жизни, занимаются спортом и следят за здоровьем, то они реже подвержены вредным привычкам вроде курения и злоупотребления спиртными напитками, которые в значительной степени провоцируют некоторые опасные виды рака. Спортивные люди чаще проходят обследования у врачей.

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