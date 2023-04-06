Флеболог Анна Никитина сообщила, что при варикозе опасно загорать и посещать солярий

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-флеболог, сосудистый хирург Анна Никитина рассказала о том, что при варикозе долгое нахождение на солнце может негативно повлиять на течение болезни. Она также рекомендовала отказаться от посещения солярия.

Никитина сообщила, что загар плохо влияет на эластичность стенок сосудов, которая и так снижена на начальных стадиях болезни. Поэтому тем, у кого есть варикозное расширение или хроническая венозная недостаточность, флеболог посоветовала реже бывать под прямыми солнечными лучами и не посещать солярий.

"Под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свёртываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Всё это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни", — сказала врач в беседе с Москвой 24.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.