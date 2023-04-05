Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Футуролог оценил угрозу восстания машин в связи с развитием искусственного интеллекта
Олимпийская чемпионка о скандале из-за участия в турнире спортсменок РФ: Подняли бучу
Эксперты объяснили, почему хотят закрыть "Википедию": идеологический и политизированный ресурс
Графолог рассказал о характере нижегородского губернатора: "Умён, хитёр, умеет быстро думать"
WT: борьба с РФ может пойти по сценарию, от которого США не смогут спать по ночам
Кирби: Вашингтон разрешает Киеву наносить удары по новым российским территориям
Washington Examiner: США отреагировали на слова китайского посла о дружбе с Россией
МК: певица Любовь Успенская изменила концертную программу из-за смерти военкора Владлена Татарского
РИА Новости: Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ

Косметолог: "Маски с активированным углём помогут сузить поры на лице"

1:45
Здоровье

Расширенные поры на лице могут быть вызваны избыточным выделением кожного сала, неправильным уходом за кожей, генетическими факторами и другими причинами. Врач-косметолог Елена Богатова поделилась с читателями Pravda.Ru советами, которые помогут бороться с этой проблемой.

Косметолог: "Маски с активированным углём помогут сузить поры на лице"
  • Очищение кожи. Регулярное и правильное очищение кожи поможет избавиться от излишнего сала и других загрязнений, что способствует сужению пор. Используйте гелевые или пенящиеся очищающие средства, которые подходят для вашего типа кожи.
  • Пилинг. Он помогает удалить ороговевшие клетки кожи и стимулирует регенерацию клеток. Используйте пилинги с миндальной или салициловой кислотой.
  • Маски. Маски для лица с очищающими и сужающими эффектами могут помочь уменьшить размер пор. Используйте маски на основе глины или активированного угля. Важный момент: поросуживающие средства используем строго на очищенные поры!
  • Увлажнение. Недостаток увлажнения может привести к избыточному выделению кожного сала. Используйте легкие увлажняющие средства для лица на основе гиалуроновой кислоты или алоэ вера.
  • Защита от солнца. Ультрафиолетовые лучи могут усугублять проблему расширенных пор. Используйте солнцезащитные средства с SPF 30 или выше.
  • Профессиональные процедуры. Если домашние средства не помогают, обратитесь к косметологу за профессиональными процедурами, такими как химический пилинг, лазерная терапия, дермабразия, холодная плазма и т. д.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ. Как избавиться в домашних условиях?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Т-72 раскрошил целый отряд украинских боевиков

Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.

Военкор Газдиев: танк Т-72 ВС РФ в упор расстрелял целый отряд ВСУ в лесах у Кременной
"Царьград": после ликвидации генералов НАТО на Украине в США "началась истерика"
После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Названа тайная цель визита Зеленского в Варшаву
В Херсоне действуют украинские "эскадроны смерти"
ВСУ впервые опубликовали видео удара по региону России
ВСУ впервые опубликовали видео удара по региону России
Последние материалы
Футуролог оценил угрозу восстания машин в связи с развитием искусственного интеллекта
Косметолог: "Маски с активированным углём помогут сузить поры на лице"
6 апреля: канун Благовещения и покорение Северного полюса
Олимпийская чемпионка о скандале из-за участия в турнире спортсменок РФ: Подняли бучу
Эксперт: "Некоторые эмоции забирают у нас энергию"
Эксперты объяснили, почему хотят закрыть "Википедию": идеологический и политизированный ресурс
Графолог рассказал о характере нижегородского губернатора: "Умён, хитёр, умеет быстро думать"
Эксперт: "Иван-чай ГАБА нормализует давление"
Овны, рожденные 6 апреля, - экспериментаторы
WT: борьба с РФ может пойти по сценарию, от которого США не смогут спать по ночам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников