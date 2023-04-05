Косметолог: "Маски с активированным углём помогут сузить поры на лице"

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Расширенные поры на лице могут быть вызваны избыточным выделением кожного сала, неправильным уходом за кожей, генетическими факторами и другими причинами. Врач-косметолог Елена Богатова поделилась с читателями Pravda.Ru советами, которые помогут бороться с этой проблемой.

Очищение кожи. Регулярное и правильное очищение кожи поможет избавиться от излишнего сала и других загрязнений, что способствует сужению пор. Используйте гелевые или пенящиеся очищающие средства, которые подходят для вашего типа кожи.

Пилинг. Он помогает удалить ороговевшие клетки кожи и стимулирует регенерацию клеток. Используйте пилинги с миндальной или салициловой кислотой.

Маски. Маски для лица с очищающими и сужающими эффектами могут помочь уменьшить размер пор. Используйте маски на основе глины или активированного угля. Важный момент: поросуживающие средства используем строго на очищенные поры!

Увлажнение. Недостаток увлажнения может привести к избыточному выделению кожного сала. Используйте легкие увлажняющие средства для лица на основе гиалуроновой кислоты или алоэ вера.

Защита от солнца. Ультрафиолетовые лучи могут усугублять проблему расширенных пор. Используйте солнцезащитные средства с SPF 30 или выше.

Профессиональные процедуры. Если домашние средства не помогают, обратитесь к косметологу за профессиональными процедурами, такими как химический пилинг, лазерная терапия, дермабразия, холодная плазма и т. д.

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РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ. Как избавиться в домашних условиях?