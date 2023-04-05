Аллерголог-иммунолог Манило: затяжная аллергия приводит к иммунодефициту

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог Елена Манило рассказала о негативных последствиях при затяжной аллергии.

Специалист напомнила, что пик сезонных аллергий приходится на апрель. Однако важно при этом учитывать погодные условия. Например, если весна достаточно тёплая и ранняя, то аллергия может начать проявляться у людей уже в марте. Если в апреле ещё холодно и даже выпадает снег, то аллергическая реакция может проявиться во второй половине мая. Об этом сообщает Газета.Ru.

К основным симптомам сезонной аллергии относится течение из носа, заложенность носа, зуд, частое чихание, раздражение глаз, повышенное слезоотделение. В некоторых случаях аллергия становится затяжной, принимая хронические формы. Например, может развиться хронический аллергический ринит, аллергический конъюнктивит или даже астма.

Затяжная аллергия имеет крайне негативные последствия, отмечает врач. В частности, иммунитет человека со временем ослабевает, что приводит к иммунодефициту.

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