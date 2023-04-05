Даже срезав плесень с продукта питания его нельзя употреблять — эксперты

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже тщательно срезав плесень с какого-либо продукта питания, его всё равно нельзя есть. Об этом рассказали эксперты.

Многим людям кажется, что заплесневелые продукты не представляют особой угрозы. Достаточно отрезать ту часть, что поражена плесенью, и продукт всё ещё можно употреблять. Особенно часто так делают с хлебом ради экономии.

Однако эксперты Telegram-канала "Врачебная тайна" подчёркивают, что некоторые плесневелые грибы вырабатывают микотоксины, являющиеся сильными канцерогенами, способными поражать печень. В этой связи, покрытые плесенью продукты ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. И неважно, отрезали ли вы поражённую плесенью часть или нет — продукт испорчен полностью.

Особое внимание необходимо уделять в этом вопросе разным орехам вроде кешью, фисташек, грецких орехов и арахиса, сухофруктам, а также продуктам из зерна, включая и хлеб. Лишь некоторые сорта сыра с плесенью безопасны для здоровья.

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