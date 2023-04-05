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Минздрав Карелии: достойной альтернативой антибиотикам являются их природные заменители

1:12
Здоровье

Вместо необдуманного и бесконтрольного приёма антибиотиков лучше обратить внимание на их природные заменители — лекарственные травы и ягоды. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, пишет karelinform.ru.

Минздрав Карелии: достойной альтернативой антибиотикам являются их природные заменители

Врач напомнил, что длительный приём лекарственных средств вызывает привыкание и ухудшает сопротивляемость микробам.

Поэтому вместо того, чтобы бежать за антибиотиками в аптеку, гораздо полезнее вспомнить про их природные аналоги.

Например, северные ягоды, такие как клюква, брусника, калина очень эффективны в профилактике и лечении многих заболеваний благодаря своим доказанным противовоспалительным свойствам.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на редьку, хрен, чеснок и горчицу, которые прекрасно борются с воспалениями, обладают антимикробным действием, эффективны при кашле и ознобе.

Эти природные средства помогут в лечении гастрита, язвы, простуды, гриппа и заболеваний ЖКТ. Также они способствуют быстрому восстановлению организма после болезни или операции.

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Антибиотики - угроза для здоровья?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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