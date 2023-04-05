Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новые кроссоверы Mitsubishi ASX прибыли в Россию
Футболист из Венесуэлы Понсе о Кадырове: отличный человек
Вождение без страховки ОСАГО повлечет за собой штраф в 5 000 рублей: будет ли он эффективным?
Topcor: страны БРИКС, Юга и Востока поделят мир в Ялте-2025
ASD: к убийству Татарского и взрыву моста причастно ЦРУ
Песков: Россия не хочет комментировать арест экс-президента США Дональда Трампа
В Ленинградской области объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077
Life: пять причин, которые помешают успешному весеннему контрнаступлению ВСУ

Квашеная капуста и кефир вместо таблеток: укрепляют кости, защищают от рака и диабета

1:31
Здоровье

Ферментированные продукты способны храниться днями, неделями и месяцами, их расщепляют полезные бактерии. Они обладают многочисленными преимуществами для здоровья.

Квашеная капуста и кефир вместо таблеток: укрепляют кости, защищают от рака и диабета

Йогурт производится путём смешивания молока с живыми и активными бактериальными культурами, чтобы добиться кремообразной формы. Употребление йогурта связано с повышением минеральной плотности костей и укреплением физической функции у пожилых людей. Кисломолочный продукт кефир сокращает количество маркеров воспалений, избавляет от болей в животе и запоров.

Традиционное корейское блюдо кимчи связано с потерей лишнего веса, снижением опасности экземы и даже противораковым потенциалом. Среди модных напитков чайный гриб возглавляет многие списки. Комбуча помогает в борьбе с воспалениями, осуществляет детоксикацию и поддерживает микробиоту кишечника. Паста мисо сокращает риск развития желудочных заболеваний за счёт растительных стеролов, линолевой кислоты и витамина Е, как пишет портал Eat This Not That.

Квашеная капуста — одно из традиционных блюд российской кухни. Она способствует здоровый пищеварительной флоре. Наконец темпе — ферментированный продукт из соевых бобов — используется как источник белка на растительной основе. Это блюдо связано со снижением риска развития диабета второго типа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Молочные продукты на нашем столе
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
В России катастрофически не хватает медиков
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
Рецепты на перекус: дип из лука и курица барбекю
Вождение без страховки ОСАГО повлечет за собой штраф в 5 000 рублей: будет ли он эффективным?
Topcor: страны БРИКС, Юга и Востока поделят мир в Ялте-2025
ASD: к убийству Татарского и взрыву моста причастно ЦРУ
Сон со щенком снижает уровень тревожности и стресса у владельца
Квашеная капуста и кефир вместо таблеток: укрепляют кости, защищают от рака и диабета
Песков: Россия не хочет комментировать арест экс-президента США Дональда Трампа
В Ленинградской области объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077
Life: пять причин, которые помешают успешному весеннему контрнаступлению ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников