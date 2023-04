Квашеная капуста и кефир вместо таблеток: укрепляют кости, защищают от рака и диабета

Ферментированные продукты способны храниться днями, неделями и месяцами, их расщепляют полезные бактерии. Они обладают многочисленными преимуществами для здоровья.

Йогурт производится путём смешивания молока с живыми и активными бактериальными культурами, чтобы добиться кремообразной формы. Употребление йогурта связано с повышением минеральной плотности костей и укреплением физической функции у пожилых людей. Кисломолочный продукт кефир сокращает количество маркеров воспалений, избавляет от болей в животе и запоров.

Традиционное корейское блюдо кимчи связано с потерей лишнего веса, снижением опасности экземы и даже противораковым потенциалом. Среди модных напитков чайный гриб возглавляет многие списки. Комбуча помогает в борьбе с воспалениями, осуществляет детоксикацию и поддерживает микробиоту кишечника. Паста мисо сокращает риск развития желудочных заболеваний за счёт растительных стеролов, линолевой кислоты и витамина Е, как пишет портал Eat This Not That.

Квашеная капуста — одно из традиционных блюд российской кухни. Она способствует здоровый пищеварительной флоре. Наконец темпе — ферментированный продукт из соевых бобов — используется как источник белка на растительной основе. Это блюдо связано со снижением риска развития диабета второго типа.

