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РИА Новости: учёные заявили, что форма сердца указывает на наличие заболеваний

Здоровье

Степень вытянутости или сферичности сердца позволяет определить риск мерцательной аритмии и других недугов. Об исследованиях учёных на эту тему рассказал обозреватель РИА Новости Владислав Стрекопытов.

РИА Новости: учёные заявили, что форма сердца указывает на наличие заболеваний

У новорождённых сердце напоминает шар, но уже к 12 годам оно становится овальным. У гипертоников, людей с предрасположенностью к полноте и мужчин орган имеет коническую форму.  

В кардиологии применяют морфологическую классификацию по тени, которую сердце оставляет на рентгенографических снимках. Возможны пять вариантов: обычная (классическая "груша"), митральная (с выступом в районе митрального клапана), аортальная (с "талией"), шаровидная и треугольная (иногда её  называют трапециевидной). С каждой формой органа связывают целый список нормальных и патологических состояний.

"Форма сердца указывает на отклонения или состояния, которые влияют на структуру и функцию органа, аномалии. Это может служить ранним предиктором сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит доктор медицинских наук, профессор Айдар Шарафеев.

При ранней диагностике кардиомиопатии обращают внимание на размеры камер и эффективность сокращения сердечной мышцы. Американские исследователи под руководством доктора медицинских наук, кардиолога Дэвида Оуяна из Института сердца Шмидта Медицинского центра Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе предложили смотреть на степень сферичности (округлости) органа.

"Мы обнаружили, что у людей со сферическим сердцем на 31 процент выше вероятность мерцательной аритмии и на 24 процента — кардиомиопатии", — говорят данные их отчёта.

Учёные исследовали более 38 тыс. снимков МРТ сердец здоровых людей и пришли к выводам, что округлость (соотношение размеров по короткой и длинной осям) усиливается задолго до болезни.

"Это возможный маркер проблемы. Благодаря методам глубокого обучения при анализе медицинских изображений в крупном масштабе мы получили новые способы оценки", — объясняет профилактический кардиолог из Медицинской школы Стэнфордского университета Шоа Кларк.

Путём анализа генетических профилей пациентов исследователи выявили наличие четырёх генов: PLN, ANGPT1, PDZRN3 и HLA DR/DQ. Они связаны как с кардиомиопатией, так и с изменениями формы сердца. Три из них также коррелируют с повышенным риском мерцательной аритмии.

Однако до сих пор неясно, что является первичным, а что вторичным фактором. Возможно, генетическая предрасположенность может быть причиной таких изменений. Также известно, на форму сердца влияют травмы и стрессы. 

Доктор медицинских наук Кристин Альберт не исключает, что изменение формы органа и есть первый признак недуга.

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Пять признаков слабого сердца
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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