Доктор Абакумов: избыток железа в организме может привести к циррозу печени

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ферритин — это белок, который связывает в организме человека железо. Во время анемии уровень белка снижается, а при воспалении он становится очень высоким. Об этом заявил врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Когда ферритина в организме слишком много, то у человека могут развиться цирроз печени, сердечная недостаточность и сахарный диабет.

"Поэтому копите лучше деньги, а не железо", — цитирует слова врача "Вести Подмосковья".

Абакумов объяснил, что избыток железа может появиться во время обычной простуды, цистите или панкреатите. Необходимо регулярно сдавать анализы, поскольку после окончания болезни показатели могут упасть и вызвать анемию. Однако для полной картины происходящего следует сдавать анализ не только на ферритин, но и на сывороточное железо, трансферрин и ОЖСС, посоветовал специалист.

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