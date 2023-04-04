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Психиатр Сиразетдинов назвал 14 признаков весеннего обострения у людей: раздражительность и беспокойство

2:05
Здоровье

У людей, которые страдают психическими расстройствами, действительно есть так называемые сезонные обострения, но не только весенние и осенние, как принято считать в народе. Врач-психиатр, психотерапевт, специалист центра Mental Help Ринат Сиразетдинов рассказал нюансы.

Психиатр Сиразетдинов назвал 14 признаков весеннего обострения у людей: раздражительность и беспокойство

"Есть исследования, которые подтверждают увеличение количества обострений психических расстройств в разные сезоны года. Например, у пациентов с биполярным аффективным расстройством обострения чаще в осеннее-зимний период, нежели весной-летом. Другое исследование показало, что госпитализация людей с шизофренией случается чаще в зимний период. Ещё одно интересное исследование показало, что у людей с депрессивными и тревожными расстройствами частота обострений выше в зимний период, — рассказал Сиразетдинов в беседе с mkset.ru.

Однако не только люди, которые имеют диагноз, страдают от смены сезонов. Психическое состояние может ухудшиться из-за изменения длительности светового дня, количества солнечного света, билогических ритмов и других факторов и у здорового человека. Психиатры выявили закономерности. Так, например, из-за темноты в зимнее время у людей может наблюдаться излишняя сонливость и вялость, а недостаток витамина Д приводит к апатии и хронической усталости.

Кроме того, есть и сезонное аффективное расстройство, у которого имеются конкретные признаки.

В зимний период это:

  • повышенный аппетит;
  • тяга к углеводам;
  • увеличение массы тела;
  • сонливость;
  • психомоторная заторможенность;
  • желание уединиться;
  • раздражительность;
  • потеря интереса к любой деятельности.

В летний период признаки противоположные:

  • снижение аппетита;
  • бессонница;
  • беспокойство;
  • потеря веса;
  • агрессия;
  • психомоторное возбуждение.

При обнаружении подобных симптомов необходимо обратиться к специалисту.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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