У людей, которые страдают психическими расстройствами, действительно есть так называемые сезонные обострения, но не только весенние и осенние, как принято считать в народе. Врач-психиатр, психотерапевт, специалист центра Mental Help Ринат Сиразетдинов рассказал нюансы.
"Есть исследования, которые подтверждают увеличение количества обострений психических расстройств в разные сезоны года. Например, у пациентов с биполярным аффективным расстройством обострения чаще в осеннее-зимний период, нежели весной-летом. Другое исследование показало, что госпитализация людей с шизофренией случается чаще в зимний период. Ещё одно интересное исследование показало, что у людей с депрессивными и тревожными расстройствами частота обострений выше в зимний период, — рассказал Сиразетдинов в беседе с mkset.ru.
Однако не только люди, которые имеют диагноз, страдают от смены сезонов. Психическое состояние может ухудшиться из-за изменения длительности светового дня, количества солнечного света, билогических ритмов и других факторов и у здорового человека. Психиатры выявили закономерности. Так, например, из-за темноты в зимнее время у людей может наблюдаться излишняя сонливость и вялость, а недостаток витамина Д приводит к апатии и хронической усталости.
Кроме того, есть и сезонное аффективное расстройство, у которого имеются конкретные признаки.
В зимний период это:
В летний период признаки противоположные:
При обнаружении подобных симптомов необходимо обратиться к специалисту.
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