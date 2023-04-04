Психиатр Сиразетдинов назвал 14 признаков весеннего обострения у людей: раздражительность и беспокойство

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У людей, которые страдают психическими расстройствами, действительно есть так называемые сезонные обострения, но не только весенние и осенние, как принято считать в народе. Врач-психиатр, психотерапевт, специалист центра Mental Help Ринат Сиразетдинов рассказал нюансы.

"Есть исследования, которые подтверждают увеличение количества обострений психических расстройств в разные сезоны года. Например, у пациентов с биполярным аффективным расстройством обострения чаще в осеннее-зимний период, нежели весной-летом. Другое исследование показало, что госпитализация людей с шизофренией случается чаще в зимний период. Ещё одно интересное исследование показало, что у людей с депрессивными и тревожными расстройствами частота обострений выше в зимний период, — рассказал Сиразетдинов в беседе с mkset.ru.

Однако не только люди, которые имеют диагноз, страдают от смены сезонов. Психическое состояние может ухудшиться из-за изменения длительности светового дня, количества солнечного света, билогических ритмов и других факторов и у здорового человека. Психиатры выявили закономерности. Так, например, из-за темноты в зимнее время у людей может наблюдаться излишняя сонливость и вялость, а недостаток витамина Д приводит к апатии и хронической усталости.

Кроме того, есть и сезонное аффективное расстройство, у которого имеются конкретные признаки.

В зимний период это:

повышенный аппетит;

тяга к углеводам;

увеличение массы тела;

сонливость;

психомоторная заторможенность;

желание уединиться;

раздражительность;

потеря интереса к любой деятельности.

В летний период признаки противоположные:

снижение аппетита;

бессонница;

беспокойство;

потеря веса;

агрессия;

психомоторное возбуждение.

При обнаружении подобных симптомов необходимо обратиться к специалисту.

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