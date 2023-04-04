Хотя содержащийся в цитрусовых и многих других продуктах питания витамин С не поможет вылечиться от ОРВИ, он всё-таки приносит несомненную пользу организму. Об этом рассказал врач-невролог.
Только с помощью витамина С, даже принимаемого в больших дозах, вылечиться от простуды или других ОРВИ невозможно. Но аскорбиновая кислота всё равно полезна, поскольку она запускает в нашем организме процессы, способствующие выздоровлению. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Последние исследования показывают, что только витамином С, даже в больших дозах, не вылечиться от простуды или ОРВИ, но он является хорошим профилактическим средством, которое поддерживает иммунитет, — цитирует эксперта РИА "Новости". — Во время болезни аскорбиновая кислота помогает запустить целый ряд процессов, помогающих выздоровлению, но эффективность этой работы индивидуальна и зависит от состояния организма в целом".
Он отметил, что наш организм самостоятельно витамин C не синтезирует. Нужно более активно употреблять петрушку, укроп, помидоры, цитрусовые, ягоды и яблоки. А вот приём этого витамина в виде капсул и иных лекарственных форм следует осуществлять только после консультации с врачом, ведь иначе можно столкнуться с передозировкой, которая грозит развитием мочекаменной болезни.
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