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Врач Тяжельников: даже большие дозы витамина С не помогут вылечиться от простуды или ОРВИ

1:36
Здоровье

Хотя содержащийся в цитрусовых и многих других продуктах питания витамин С не поможет вылечиться от ОРВИ, он всё-таки приносит несомненную пользу организму. Об этом рассказал врач-невролог.

Врач Тяжельников: даже большие дозы витамина С не помогут вылечиться от простуды или ОРВИ

Только с помощью витамина С, даже принимаемого в больших дозах, вылечиться от простуды или других ОРВИ невозможно. Но аскорбиновая кислота всё равно полезна, поскольку она запускает в нашем организме процессы, способствующие выздоровлению. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Последние исследования показывают, что только витамином С, даже в больших дозах, не вылечиться от простуды или ОРВИ, но он является хорошим профилактическим средством, которое поддерживает иммунитет, — цитирует эксперта РИА "Новости". — Во время болезни аскорбиновая кислота помогает запустить целый ряд процессов, помогающих выздоровлению, но эффективность этой работы индивидуальна и зависит от состояния организма в целом".

Он отметил, что наш организм самостоятельно витамин C не синтезирует. Нужно более активно употреблять петрушку, укроп, помидоры, цитрусовые, ягоды и яблоки. А вот приём этого витамина в виде капсул и иных лекарственных форм следует осуществлять только после консультации с врачом, ведь иначе можно столкнуться с передозировкой, которая грозит развитием мочекаменной болезни.

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Витамины: как правильно принимать курсами?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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