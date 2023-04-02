Медицинские эксперты предупреждают о шести заболеваниях, которые могут быть обнаружены только при обследовании. Они обычно не проявляются и протекают бессимптомно на протяжении длительного времени. Об этих так называемых "тихих убийцах" сообщает уральский портал E1.RU.
Список включает следующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), атеросклероз, остеопороз и жировой гепатоз. Врач-терапевт Светлана Куприна утверждает, что при своевременной диагностике и правильном лечении в соответствии с назначениями врача можно избежать серьёзных последствий для здоровья.
"Достаточное внимание к своему здоровью со стороны пациента и грамотная терапия минимизируют риски неблагоприятных исходов", — поделилась эксперт.
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