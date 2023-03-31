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Гастроэнтеролог: употребление кофе снижает риск развития рака печени

0:59
Здоровье

Употребление кофе снижает риск развития рака печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анна Свиридова.

Гастроэнтеролог: употребление кофе снижает риск развития рака печени

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, благодаря хлорогеновой кислоте, содержащейся в зёрнах, улучшается состояние клеточной мембраны.

"Кофе не панацея для печени, но ощутимая польза от этого напитка точно есть", — отметила врач.

Она добавила, что состояние печени может ухудшиться из-за алкоголя и определённых лекарственных препаратов.

По словам Свиридовой, ежедневно рекомендуется употреблять не больше трёх-четырёх чашек кофе. При этом специалист подчеркнула, что этот напиток вреден для пациентов с железодефицитной анемией или остеопорозом.

Ранее тренер по фитнесу Полина Новикова заявила, что при редком употреблении кофе улучшается работа мозга и повышается физическая выносливость.

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Как пить кофе с пользой для здоровья? Инструкция от врача
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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