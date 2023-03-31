Употребление кофе снижает риск развития рака печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анна Свиридова.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, благодаря хлорогеновой кислоте, содержащейся в зёрнах, улучшается состояние клеточной мембраны.
"Кофе не панацея для печени, но ощутимая польза от этого напитка точно есть", — отметила врач.
Она добавила, что состояние печени может ухудшиться из-за алкоголя и определённых лекарственных препаратов.
По словам Свиридовой, ежедневно рекомендуется употреблять не больше трёх-четырёх чашек кофе. При этом специалист подчеркнула, что этот напиток вреден для пациентов с железодефицитной анемией или остеопорозом.
Ранее тренер по фитнесу Полина Новикова заявила, что при редком употреблении кофе улучшается работа мозга и повышается физическая выносливость.
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