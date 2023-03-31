Гастроэнтеролог: употребление кофе снижает риск развития рака печени

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление кофе снижает риск развития рака печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анна Свиридова.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, благодаря хлорогеновой кислоте, содержащейся в зёрнах, улучшается состояние клеточной мембраны.

"Кофе не панацея для печени, но ощутимая польза от этого напитка точно есть", — отметила врач.

Она добавила, что состояние печени может ухудшиться из-за алкоголя и определённых лекарственных препаратов.

По словам Свиридовой, ежедневно рекомендуется употреблять не больше трёх-четырёх чашек кофе. При этом специалист подчеркнула, что этот напиток вреден для пациентов с железодефицитной анемией или остеопорозом.

Ранее тренер по фитнесу Полина Новикова заявила, что при редком употреблении кофе улучшается работа мозга и повышается физическая выносливость.

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