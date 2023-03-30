Невролог Гимранов: кимчи, йогурт и квашеная капуста помогут задержать старение

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Остановить процессы старения невозможно, они являются естественными и неотвратимыми. Но за счёт определённых изменений образа жизни их можно существенно замедлить.

Если вы хотите, чтобы процессы старения в вашем организме протекали как можно более медленно и не так отражались на внешнем виде, налегайте на натуральную пищу, в которой много антиоксидантов. Также крайне полезно употреблять подвергшиеся брожению продукты, среди которых кимчи, йогурт и квашеная капуста. Об этом рассказал невролог Ринат Гимранов.

"Антиоксиданты защищают ваши клетки от свободных радикалов, которые способствуют развитию хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических и прочих), а также преждевременному старению, морщинам и пигментации", — объяснил эксперт изданию "Спорт-экспресс".

Он также настоятельно рекомендует не забывать про физические упражнения, получать адекватное количество сна и следить за уровнем стресса. Упражнения увеличивают приток крови к мозгу, что приводит к образованию новых нервных связей. А нехватка сна провоцирует депрессию, тревожность, болезни сердца и сосудов, гипертонию, рак, сахарный диабет и даже деменцию.

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С какого возраста начинается старение