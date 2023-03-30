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Врач Ивахненко: повреждающую лёгочную ткань "болезнь вейперов" лечить нечем

1:21
Здоровье

Любители электронных сигарет могут столкнуться с характерной "болезнью вейперов". Специфического лечения для неё нет.

Врач Ивахненко: повреждающую лёгочную ткань "болезнь вейперов" лечить нечем

По мере роста популярности вейпинга в мире набирает распространение и специфическая болезнь, известная под аббревиатурой EVALI, которая расшифровывается как "повреждения лёгких, связанные с употреблением электронных сигарет или вейпов". Неофициально её называют "болезнью вейперов", как рассказала врач по медицинской профилактике Екатерина Ивахненко.

"В основе развития EVALI лежит острое повреждение лёгочной ткани, похожее на острую двустороннюю пневмонию, — написала она в Telegram-канале. — Опасность EVALI заключается в том, что данное заболевание трудно диагностировать, так как на сегодняшний день нет ни одного специального исследования, которое достоверно смогло бы помочь подтвердить или опровергнуть диагноз".

Она перечислила наиболее частые симптомы жертв этой болезни, среди которых одышка, кашель, боли в груди, повышенная температура, диарея, рвота, тахикардия и гипоксия. Специфического лечения "болезни вейперов" нет, в тяжёлых случаях требуется реанимация и ИВЛ. Зато есть надёжный способ профилактики, и он всего один — полный отказ от электронных сигарет.

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Ученые доказали вред электронных сигарет
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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