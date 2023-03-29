Врач-нарколог Поликарпов рассказал, насколько опасно для здоровья нюхать краску

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хорошо известно, что вдыхание краски может негативно влиять на здоровье. Но насколько велика эта опасность?

Далеко не все запахи являются безопасными. К примеру, многим людям нравится запах краски, и его восприятие происходит на уровне психики и физиологии. На нас воздействуют бензол и другие летучие соединения, после вдыхания которых происходит подавление нервной системы, а это вызывает лёгкое ощущение временной эйфории, как рассказал психиатр и нарколог Александр Поликарпов.

"Вдыхание паров краски может вызывать головные боли, головокружение и утомление, особенно при длительном контакте с запахом, — рассказал он изданию "Спорт-Экспресс". — Также химические соединения в краске могут вызывать раздражение глаз, носа и горла. Оно будет проявляться в виде зуда, слезотечения или кашля".

Также, по словам эксперта, из-за вдыхания запаха краски возможны аллергические реакции на входящие в состав этого продукта компоненты. К примеру, сыпь на коже, отёки или зуд. Долгосрочное воздействие паров краски может спровоцировать опаснейший токсический эффект, которые отразится на работе нервной системы, почек и печени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Каково жить людям без обоняния?