Диетолог Дюваль предостерегла от злоупотребления леденцами: может развиться гастрит

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Анжелика Дюваль сочла леденцы наиболее вредными сладостями. Как сообщила эксперт, они состоят из сахара и ароматизаторов.

"Леденцы провоцируют резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу", — добавила специалист.

Как сообщает Москва 24, собеседница издания подчеркнула, что сладкая среда является лучшей средой для развития патогенных бактерий. Из-за чрезмерного употребления конфет у человека могут возникнуть воспаления во рту и ЖКТ. Вместе с этим диетолог предупредила, что леденцы повышают риск развития гастрита.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зависимость от сладкого: путь к ожирению? Чем заменить сахар