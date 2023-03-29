Врач Анжелика Дюваль сочла леденцы наиболее вредными сладостями. Как сообщила эксперт, они состоят из сахара и ароматизаторов.
"Леденцы провоцируют резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу", — добавила специалист.
Как сообщает Москва 24, собеседница издания подчеркнула, что сладкая среда является лучшей средой для развития патогенных бактерий. Из-за чрезмерного употребления конфет у человека могут возникнуть воспаления во рту и ЖКТ. Вместе с этим диетолог предупредила, что леденцы повышают риск развития гастрита.
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