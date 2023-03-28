Теледоктор Александр Мясников рассказал, как узнать об инсульте за 10 лет до возникновения болезни.
Специалист подчеркнул, что в мире увеличивается количество страдающих из-за сердечно-сосудистых заболеваний людей.
"Инсульт никогда не возникает на ровном месте. В 90% случаев он поражает людей с факторами риска", — предупредил врач, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
Вероятность возникновения инсульта увеличивается при повышенных холестерине, сахаре и артериальном давлении, отметил эксперт. По его данным, в зоне риска находятся люди с лишним весом. Также Мясников указал на роль наследственности.
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