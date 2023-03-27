Нарколог Вяльба: аллергии на алкоголь не существует — это миф

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В реальности аллергии на алкоголь не существует, однако спиртное может вызывать негативную реакцию в организме. Причём даже в ничтожных дозах.

Существует устойчивый миф о наличии так называемой аллергии на алкоголь. Дело в том, что у некоторых людей даже полрюмки могут спровоцировать резкое снижение артериального давления, холодную испарину или покраснение лица, а также пятна на теле. Но врач-нарколог Юрий Вяльба утверждает, что это не аллергия.

"Аллергии на алкоголь не существует, — поведал эксперт "Аргументам и фактам". — Это миф. Другое дело, что спиртное даже в небольших количествах оказывает системное действие на организм. Снижение артериального давления и бледность лица могут быть проявлением сосудистых проблем. Головная боль и покраснение лица — это признаки повышения артериального давления (артериальной гипертонии)".

Что касается появления красных пятен или уплотнений на теле, то они свидетельствуют о неполадках в работе щитовидной железы. Не следует игнорировать эти симптомы и всё равно продолжать употреблять спиртные напитки. Гораздо разумнее будет обратиться в медицинское учреждение и пройти полное обследование.

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