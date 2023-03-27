Диетолог Чехонина: сокращение сахара в рационе улучшит сон, память и состояние кожи

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Юлия Чехонина призвала россиян сократить потребление сахара ради улучшения памяти, состояния кожи и качества сна.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, полностью исключать сахар из рациона не нужно, ведь он является источником энергии. При этом эксперт порекомендовала не есть сахаросодержащие продукты перед сном.

"Если мы энергию получаем с утра, в первой половине дня, то, естественно, наш организм её расходует", — отметила Чехонина.

Снизив потребление сахара, человек сможет избежать преждевременного старения и потери чувствительности клеток к инсулину, уточнила врач. Она посоветовала людям, которые ведут здоровый образ жизни, отказаться от покупных соков, нектаров, соусов и кетчупа.

Ранее стоматолог Мария Кулешова предупредила, что йогурты с добавлением сахара и химических элементов провоцируют образование кариеса.

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