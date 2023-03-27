По словам хирурга-имплантолога, пародонтолога Евгения Жиленко, многие люди допускают серьёзные ошибки во время чистки зубов, что может привести к их утрате. Он подчеркнул, что необходимо уделять внимание дёснам, а также посещать стоматолога для удаления зубного камня.
Из-за ошибок при проведении гигиены полости рта развивается глубокий кариес, воспаляется нерв внутри зуба или ткани вокруг корней, указал специалист.
"Если спасти не получится, зубы придётся удалить. Потеря одного зуба — старт для последующего удаления остальных. Это лишь вопрос времени", — объяснил стоматолог.
Жиленко подчеркнул, что зубы в пять раз чаще выпадают при пародонтите, чем при кариесе. Однако многие не обращают внимания на покраснение и кровоточивость дёсен, в результате чего воспаление приводит к оголению корней, сообщает Газета.Ru.
"Это приводит к сильной подвижности зубов — по мере прогрессирования заболевания они начинают выпадать", — предостерёг врач.
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