Нерйропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала о вреде чрезмерной любви к просмотрам многосерийных сериалов.
По словам специалиста, чрезмерная любовь к сериалам представляет значительную опасность для психики человека. В частности, может развиться специфическая зависимость – сериаломания. Об этом сообщает Газета.Ru.
Для человека с такой зависимостью характерна подмена собственной жизни на более яркую, которую он видит в фильме. Так, при просмотре сериала человек проживает те эмоции, которых ему не хватает в реальности.
Кроме того, сериаломания развивает у человека социофобию. Таким образом человек постепенно начинает терять связь с реальностью.
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