Нейропсихолог Кушалиева рассказала об опасности чрезмерной любви к сериалам

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нерйропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала о вреде чрезмерной любви к просмотрам многосерийных сериалов.

По словам специалиста, чрезмерная любовь к сериалам представляет значительную опасность для психики человека. В частности, может развиться специфическая зависимость – сериаломания. Об этом сообщает Газета.Ru.

Для человека с такой зависимостью характерна подмена собственной жизни на более яркую, которую он видит в фильме. Так, при просмотре сериала человек проживает те эмоции, которых ему не хватает в реальности.

Кроме того, сериаломания развивает у человека социофобию. Таким образом человек постепенно начинает терять связь с реальностью.

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