Диетолог Гинзбург перечислил сгущающие кровь напитки

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил напитки, которые сгущают кровь.

Как сообщает Москва 24, некоторые напитки способствуют сгущению крови, что, в свою очередь, увеличивает риск развития тромбоза. По словам специалиста, к таким относятся алкоголь, солёные напитки (рассол) и сахаросодержащие напитки.

Врач отметил, что кровь в организме здорового человека свёртывается для того, чтобы защитить его от кровопотери. Однако при чрезмерной активности кровь может свёртывается без наличия какого-либо дефекта. Такой процесс представляет опасность для жизни человека, поскольку в таком случае будет образовываться тромб.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.