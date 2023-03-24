Больной раком из Волгограда утверждает, что врачи ставили на нём медицинские эксперименты

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Страдающий от злокачественного новообразования мужчина из Волгограда полагает, что врачи ставили над ним эксперименты. Якобы медики испытывали новые лекарства.

Житель Волгограда Андрей Панкратов рассказал, что оказался жертвой медицинских экспериментов, на которые не давал согласия. По утверждению 45-летнего мужчины, он прошёл через испытания новых экспериментальных лекарств. Об этом сообщает портал V1.ru.

При этом мужчина не давал осознанного согласия на участие в этом эксперименте, и его не предупредили о возможных последствиях, из-за чего теперь он обращается в Следственный комитет. Правда, формальное согласие Панкратова всё же имеется, но пациент уверяет, что оно было получено, когда он находился на больничной койке под действием обезболивающих. Волгоградские врачи утверждают, что новые препараты продлили его жизнь на несколько лет.

Через десять дней после госпитализации Панкратов подписал добровольное информированное согласие на испытание препаратов BCD-201 и "Китруда". Они потребовались для лечения плоскоклеточного рака, поразившего позвоночник. О том, что он получал экспериментальные препараты, Панкратов узнал только на консультации в НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве.

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