Врач Хухрев: синяки часто сигнализируют о васкулите, проблемах с печенью и низком уровне тромбоцитов

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синяки, появляющиеся на теле человека, нередко сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом предупредил врач Алексей Хухрев.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, большой синяк может указывать на низкий уровень тромбоцитов или развитие васкулита.

Подкожное скопление свернувшейся крови — весомая причина для того, чтобы отправиться в больницу, считает Хухрев.

По его словам, синяки нередко свидетельствуют о наличии проблем с функционированием печени, которая являются "основным заводом", производящим белки. Эксперт добавил, что они также могут быть признаком нехватки витаминов. Хухрев подчеркнул: в некоторых случаях синяки на теле образуются во время гормональной терапии.

Ранее доктор Александр Мясников назвал ухудшение параметров свёртываемости крови причиной появления синяков.

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