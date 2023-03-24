Собянин рассказал, что в Москве искусственный интеллект диагностирует инсульты

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внедрённый в московскую систему здравоохранения искусственный интеллект успешно выявляет симптомы ишемического инсульта. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

В московской системе здравоохранения всё более активно применяется искусственный интеллект. Теперь он уже способен находить признаки ишемического инсульта, как рассказал в своём Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Он поведал, что искусственным интеллектом пользуются сотрудники Центра диагностики и телемедицины. Эксперимент по тестированию компьютерного зрения проходит успешно. За период существования в этом центре использованы уже 10 оригинальных национальных стандартов по ИИ в здравоохранении.

Сергей Собянин пишет у себя в канале, что в настоящий момент нейросети ищут патологии по 20 клиническим направлениям, и это очень помогает московским врачам быстрее выявлять болезни, чтобы назначать соответствующую терапию. Напомним, что инсульты делятся на ишемические и геморрагические. Первые вызываются тромбами сосудов в мозге, а вторые — разрывом сосудов и внутримозговыми кровоизлияниями.

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