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Терапевт Савельева: холодное полотенце, варенье и отвары из ромашки помогут сбить температуру

1:31
Здоровье

Снижать повышенную температуру можно не только таблетками, но и охлаждением тела. Об этом рассказала врач-терапевт.

Терапевт Савельева: холодное полотенце, варенье и отвары из ромашки помогут сбить температуру

При незначительном повышении температуры бороться с ней не следует — организм справится сам. Однако кровь начинает сворачиваться в сосудах, когда температура тела достигает 40С, а принимать жаропонижающие препараты следует уже после 38-38,5С. Но совсем необязательно сразу пить таблетки, как рассказала врач-терапевт Олеся Савельева.

"Для снижения температуры обычно используют парацетамол или аспирин, — объяснила она изданию Газета.Ru. — Если эти препараты не помогают, врач назначает приём ибупрофенов. Эффективно прикладывание ко лбу холодного полотенца, смоченного водой или обёрнутого вокруг куска льда. Также можно обмывать холодной водой конечности и лицо. Это поможет быстро сбить температуру до приезда врача".

Она подчеркнула, что вызвать свёртываемость крови могут грипп, туберкулёз, сифилис, ангина, пневмония и другие инфекционные заболевания. Поэтому игнорировать повышенную температуру нельзя, надо обратиться к врачу и найти причину возникшей патологии. А вот растирать тело уксусом или водкой не нужно, особенно детям. Спирт быстро испаряется, у малышей могут проявиться вредные последствия от вдыхания паров.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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