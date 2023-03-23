Профессор Малышев призвал не покупать мясо с рук для защиты от заражения сибирской язвой

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывший главный инфекционист Москвы Александр Малышев рассказал, как защитить себя от заражения сибирской язвой.

"От человека к человеку инфекция не передаётся", — отметил эксперт, передаёт Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим он призвал не покупать товары с рук. Мясо, которое продаётся на улице, могло не пройти экспертизу, предупредил специалист. Он добавил, что иногда люди способны заразиться сибирской язвой от шерстяных изделий. Однако такое происходит крайне редко, подчеркнул собеседник издания.

"Были исключительные случаи заражения через одежду, которую завезли из Афганистана", — сказал Малышев.

Ранее биолог Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru заявил, что массовых случаев инфицирования сибирской язвой не предвидится.

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