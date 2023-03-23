Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Хакасии пройдёт всеобщее голосование по газификации
Граждан РФ предупредили о новой схеме кражи электронной почты
CNN: Китай и Россия вместе могут помешать целям США на Украине и в других точках мира
Более 126 тысяч человек покинули Башкирию в 2022 году
Эксперт: "Сейчас есть проблемы с поставками комплектующих для авто"
Подразделения ВС РФ вошли в Макеевку ЛНР
Подоляка заявил, что войска ВС России окружают Авдеевку, расширяя плацдарм наступления
Блинкен поклялся, что США не взрывали "Северные потоки"
CNBC: Китай полностью на стороне России

Профессор Малышев призвал не покупать мясо с рук для защиты от заражения сибирской язвой

0:52
Здоровье

Бывший главный инфекционист Москвы Александр Малышев рассказал, как защитить себя от заражения сибирской язвой.

Профессор Малышев призвал не покупать мясо с рук для защиты от заражения сибирской язвой

"От человека к человеку инфекция не передаётся", — отметил эксперт, передаёт Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим он призвал не покупать товары с рук. Мясо, которое продаётся на улице, могло не пройти экспертизу, предупредил специалист. Он добавил, что иногда люди способны заразиться сибирской язвой от шерстяных изделий. Однако такое происходит крайне редко, подчеркнул собеседник издания.

"Были исключительные случаи заражения через одежду, которую завезли из Афганистана", — сказал Малышев.

Ранее биолог Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru заявил, что массовых случаев инфицирования сибирской язвой не предвидится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Sohu: Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Последние материалы
CNBC: Китай полностью на стороне России
Психолог: "Чтобы избежать проблем с начальством, важно отстаивать личные границы"
Профессор Малышев призвал не покупать мясо с рук для защиты от заражения сибирской язвой
WP: аналитик Атлантического совета Риццо заявил, что в СВО на Украине время играет на стороне России
Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина
Медведев пригрозил директорам оборонных заводов: "Начну вас громить, как преступников”
Эксперт: "ДНК-роботы смогут увеличить средний возраст жизни человека"
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Власти Мюнхена не могут помешать концерту Роджера Уотерса, который "сочувствует Путину"
Испания пообещала поставить Украине шесть танков Leopard на следующей неделе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников