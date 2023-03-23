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Врач-терапевт рассказал, при какой температуре можно снять шапку на улице

1:43
Здоровье

Весна заявляет всё более обоснованные права в России, но при какой температуре можно отказаться от ношения шапок? На этот вопрос ответил врач-терапевт.

Врач-терапевт рассказал, при какой температуре можно снять шапку на улице

При проживании в средней полосе России взрослому человеку можно не носить шапку, когда температурный режим составляет от нуля градусов и выше. Однако очень важно ориентироваться не только на термометр за окном, но и на силу ветра. Если она высока, то прогулка без шапки может спровоцировать переохлаждение. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Хомяков.

"Шапка защищает от локального переохлаждения, которое может привести к снижению местных иммунных свойств слизистых оболочек, что чревато инфекционными поражениями (например, среднего уха), — объяснил он "Аргументам и фактам". — Локальное переохлаждение также может обернуться невритом, обморожением ушей, синуситом и отитом. Поскольку голову защищает лишь тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием холода. Локальное переохлаждение может спровоцировать скачки артериального давления и в некоторых случаях привести, например, к инсульту".

Он подчёркивает, что капюшон может заменить шапку, но лишь в сухую и безветренную погоду, поскольку полностью голову и уши он не закрывает, а при дожде, ветре и снеге не спасает от переохлаждения. Чем выше температура, тем шапка должна быть легче, а вот ношение слишком тёплого и тесного головного убора может привести к повышенному потоотделению и повреждению волос.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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