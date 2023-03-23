Отоларинголог Горшков: пункция при гайморите делается редко — в тяжёлых и запущенных случаях

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не стоит считать, что при гайморите детей непременно ожидает пункция. Она проводится в исключительных случаях.

Распространено мнение, что при лечении гайморита врачи обязательно проводят пункции носовых пазух. Однако врач-отоларинголог Степан Горшков рассказал, что эти процедуры назначаются крайне редко. Основная задача медика при гайморите — снять отёк слизистой с помощью промываний соляным раствором, сосудосуживающих капель и антигистаминных препаратов, а также антибиотиков.

"Обычно антибактериальная терапия оказывается эффективной, и дети быстро идут на поправку, — цитирует эксперта РИАМО. — Пункция делается редко, в особо тяжёлых и запущенных случаях. Но пациенту после удаления гнойного содержимого становится значительно легче".

Врач заметил, что пункция рекомендуется при очень тяжёлом гайморите с интенсивными головными болями, повышенной температурой и резким ухудшением состояния, когда антибиотики не дают результата. Также пункции положены при нарастании симптомов интоксикации и наличии жидкости в гайморовом синусе, которая выявляется на рентгеновском обследовании. Причём для проколов ложиться в больницу не требуется — после процедуры можно сразу возвращаться домой.

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