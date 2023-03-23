Болибок: пациенты с сибирской язвой опасны для населения, их нужно изолировать

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян об опасности сибирской язвы и призвал изолировать пациентов с этим заболеванием.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что заражению сибирской язвой подвержены люди, которые часто контактируют с домашним скотом. У них на коже появляются высыпания, которые являются признаком развития опасной инфекции, указал эксперт. По его словам, в дальнейшем заболевание способно передаваться от человека к человеку.

Болибок назвал сибирскую язву очень тяжёлой инфекцией. Он подчеркнул: пациент может умереть от этого заболевания, если не начнёт своевременно лечиться с помощью антибиотиков и других препаратов, прописанных врачом.

Специалист также перечислил основные симптомы сибирской язвы:

Высыпания на открытых участках тела (руках, шее);

Высокая температура;

Интоксикация;

Лихорадка;

Головная боль;

Проблемы с сердцем.

Он порекомендовал людям, подозревающим у себя сибирскую языку, уйти на временный карантин.

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