Сексолог предупредила о последствиях похода с детьми в общие раздевалки: как дочь Байдена

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы всё чаще появляются новости о неприятных ситуациях, связанных с появлением маленьких детей во "взрослых" раздевалках. Подобный опыт может нанести травму ребёнку, уверена сексолог Александра Миллер.

Специалист отметила, что уже с трёхлетнего возраста дети не должны сталкиваться с обнажёнными представителями другого пола.

"Когда девочка видит во всех подробностях мужчин, у неё могут возникнуть различные сексуальные расстройства. Родители могут даже не понять, откуда ноги растут", — предупредила сексолог в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

В качестве примера она привела дочь президента США Джо Байдена Эшли, которая признавалась, что мылась под душем вместе с отцом. Это привело к компульсивному сексуальному поведению у женщины и закончилось длительной реабилитацией.

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