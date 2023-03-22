Гепатолог Якушев назвал заболевания печени возможной причиной депрессии

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Якушев рассказал, какие неочевидные симптомы могут указывать на заболевания печени.

По словам специалиста, одним из самых ярких и распространённых симптомов, который говорит о наличии проблем с печенью, является кожный зуд. Более того, при таком зуде тело постоянно чешется, однако явных волдырей или сыпи нет. Об этом сообщает Газета.Ru.

Также имеются и менее выраженные симптомы. Гастроэнтеролог отмечает, что к таким признакам вполне могут относиться депрессия, нарушение настроения, тремор, снижение качества обучения в школе или институте.

Кроме того, обратить внимание на состояние органа следует при повышенном уровне железа или ферритина в крови. Это может говорить о наличии гемохроматоза.

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