Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Якушев рассказал, какие неочевидные симптомы могут указывать на заболевания печени.
По словам специалиста, одним из самых ярких и распространённых симптомов, который говорит о наличии проблем с печенью, является кожный зуд. Более того, при таком зуде тело постоянно чешется, однако явных волдырей или сыпи нет. Об этом сообщает Газета.Ru.
Также имеются и менее выраженные симптомы. Гастроэнтеролог отмечает, что к таким признакам вполне могут относиться депрессия, нарушение настроения, тремор, снижение качества обучения в школе или институте.
Кроме того, обратить внимание на состояние органа следует при повышенном уровне железа или ферритина в крови. Это может говорить о наличии гемохроматоза.
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